Tottenham maçına devam edememişti: Galatasaray'a Mauro Icardi şoku!

Yayınlanma: 08.11.2024 - 12:00

Güncelleme: 08.11.2024 - 13:09

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadığı karşılaşmada Mauro Icardi sakatlanarak maça devam edememişti. Arjantinli yıldızdan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

ICARDI'NİN ÇAPRAZ BAĞI KOPTU

Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sakatlığına ilişkin yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

SEZONU KAPATTI

Çapraz bağı kopan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü, sezonu kapattı. Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle bu sezon Galatasaray formasını başka bir karşılaşmada giymesi beklenmiyor.

Icardi bu sezon 14 maçta forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu 6 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

GALATASARAY'DAN DESTEK

Öte yandan Galatasaray Kulübü'nden Mauro Icardi için paylaşılan destek mesajında "Geçmiş olsun Mauro! Eskisinden daha güçlü döneceğine inancımız tam!" denildi.

OSIMHEN: "DAHA GÜÇLÜ DÖNECEKSİN"

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından Arjantinli golcüye destek verdi.

Victor Osimhen paylaşımında "Daha güçlü döneceksin!" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'UN MESAJI

Mauro Icardi için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bir paylaşım yaptı. Başarılı teknik adam, açıklamasında, "En güçlü geri döneceksin" dedi.

Öte yandan Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu ise Arjantinli yıldız için paylaşımında, "Daha güçlü geri döneceksin kardeşim, seni seviyorum" ifadelerine yer verdi.