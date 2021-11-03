Arap basınından iddia: Talisca, Türkiye'ye geri dönüyor

Arap basınının iddiasına göre, kulübü Al-Nassr'daki mali kriz sebebiyle takımdan ayrılmak isteyen Anderson Talisca, Türkiye'ye geri dönecek.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2021 Çarşamba, 12:00
Arap basınından iddia: Talisca, Türkiye'ye geri dönüyor
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Beşiktaş'ın eski yıldızları Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın formasını giydiği Al-Nassr, mali yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edildi. Alınan kötü sonuçların ardından takımda yerli-yabancı tartışması patlak verdi. 

Arap basınında çıkan haberlere göre, takımdaki kriz ortamından rahatsız olan Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Türkiye'ye geri dönecek. Çıkan haberde Talisca'nın Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş içinden Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu vurgulanırken, "Türkiye'de çıkan haberler doğru. Talisca ayrılacak. Büyük ihtimalle gideceği kulüp de Fenerbahçe olacak." iddiasında bulunuldu.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Brezilyalı futbolcu, gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vurmuştu. Al Nassr'da 11 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu 6 gol ve 3 asislik katkı verdi.




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