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Archie Brown'dan transfer itirafı: 'Onlar olmasaydı burada olur muydum bilmiyorum'

Archie Brown'dan transfer itirafı: 'Onlar olmasaydı burada olur muydum bilmiyorum'

13.07.2025 09:45:00
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Cumhuriyet Spor
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Archie Brown'dan transfer itirafı: 'Onlar olmasaydı burada olur muydum bilmiyorum'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, transfer sürecine dair açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe, Jhon Duran ve Abdou Aziz Fall'un ardından 3. transfer duyurusunu Archie Brown ile yaptı. Sarı-lacivertliler, İngiliz sol bek ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

Bu arada Archie Brown, Fenerbahçe'ye transfer sürecinde yaşananlar ve sarı-lacivertlilerdeki hedeflerine dair açıklamalar yaptı.

"YOĞUN DUYGULAR İÇERİSİNDEYİM"

Fenerbahçe'de evinde gibi hissettiğini belirten 23 yaşındaki sol bek, "Öncelikle teşekkür ederim, dürüst olmak gerekirse evimde gibi hissediyorum. Buraya gelmeden önce bile kendimi zaten bu ailenin bir parçası gibi hissettim. Şu ana kadar bunu bu şekilde tarif edebilirim. Dürüst olmak gerekirse yoğun duygular içerisindeyim. Tanrı’ya şükür ki burası gerçekten şimdiden evim gibi hissettiriyor" dedi.

"MOURİNHO, EN ÖNEMLİ ETKENLERDEN BİRİYDİ"

Fenerbahçe'ye gelmesindeki en önemli etkenlerden birinin Jose Mourinho olduğunu aktaran Brown, "Jose Mourinho, bu kulübe gelmemdeki en önemli etkenlerden biriydi. Bana, kendi tecrübelerinden çok şey katabilecek biriyle çalışacak olmak benim için büyük bir fırsat. Kısaca ondan alabileceğim kadar fazla bilgiyi almaya ve onun yönetiminde kariyerimin en iyi döneminde olmaya çalışacağım. Bu yüzden bu durum benim için büyük bir onur" şeklinde konuştu.

"BENİM İÇİN BELİRLEYİCİ FAKTÖRDÜ"

Fenerbahçe'yi tercih etme nedenine değinen Archie Brown, "Bence bu birden fazla sebebin birleşimiydi. Öncelikle ilk sebep daha önce de söylediğim gibi kulüpteki aile ortamıydı. Herkes tarafından bu kadar istenildiğimi hissetmem benim için gerçekten çok önemliydi. Ayrıca Devin Özek’le harika bir görüşme yaptım. Bu benim için gerçekten belirleyici bir faktördü. Başkan da öyle. Hem Başkan hem de Devin Özek, bana kendimi evimdeymişim gibi hissettirdiler, gerçekten hoş karşılandığımı ve burada olmamı istediklerini hissettirdiler. Açıkçası onlara büyük bir teşekkür borçluyum çünkü eğer onlar olmasaydı şu an burada olur muydum bilmiyorum. O yüzden kesinlikle onlara minnettarım" ifadelerini kullandı.

"BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Son olarak taraftarlara mesaj gönderen İngiliz sol bek, "Taraftarlara mesajım şu: Sahada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Burada olduğum sürece sonuna kadar savaşacağım. Sahada elimden gelen her şeyi vereceğim ve benden her şeyi bekleyebilirsiniz. Gerçekten bu kulüp için her şeyimi vermeye hazırım. Burada olmak benim için bir onur. Başlamak için sabırsızlanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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