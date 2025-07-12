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Archie Brown ve Jhon Duran'ın ardından... Fenerbahçe, 2 oyuncuyu daha kadrosuna katıyor!

Archie Brown ve Jhon Duran'ın ardından... Fenerbahçe, 2 oyuncuyu daha kadrosuna katıyor!

12.07.2025 21:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Archie Brown ve Jhon Duran'ın ardından... Fenerbahçe, 2 oyuncuyu daha kadrosuna katıyor!

Jhon Duran ve Archie Brown'u transfer eden Fenerbahçe'nin sıradaki hedeflerinin Milan Skriniar ve Marco Asensio olduğu iddia edildi.

Jhon Duran ve Abdou Aziz Fall transferlerini duyuran, Archie Brown'ı ise İstanbul'a getirmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin sıradaki hedefleri Milan Skriniar ve Marco Asensio.

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Marco Asensio

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Milan Skriniar ve Marco Asensio'nun transferini tamamlamak üzere gelecek hafta atağa kalkacak.

Haberde PSG'nin Marco Asensio transferi için Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktığı belirtildi.

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Milan Skriniar

Milan Skriniar'ın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ve görüşmelerin gelecek hafta tamamlanmasının planlandığından bahsedildi.

 

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