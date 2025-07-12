Sadettin Saran'dan Fenerbahçe paylaşımı! 'Ne sabır, ne süre'

Başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran'dan Fenerbahçe paylaşımı geldi.

Sosyal medya hesabından kısa bir video paylaşan Saran, "Ne sabır, ne süre söz Fenerbahçe!" notunu düştü.

Sadettin Saran'ın paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör @sadettinsaran'in paylaştığı bir gönderi

İMZA TOPLAMAYA BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Sadettin Saran, başkan adayı olması için ulaşılması gereken 500 imzayı toplamaya başladı.

Saran, imza sayısı tamamlandıktan sonra başkan adaylığını resmi olarak açıklayacak.