Arda Güler asist yaptı: Real Madrid evinde kazandı!

22.04.2026 01:03:00
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında kendi evinde ağırladığı Deportivo Alaves'i 2-1 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 33. hafta maçında Real Madrid, Deportivo Alaves'i konuk etti.

Madrid'deki Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 30. dakikada Arda Güler, Kylian Mbappe'ye asist yaptı ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

ARDA'DAN ASİST

İlk yarı 1-0 önde kapatan Real Madrid'de Vinicius Junior, 50. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelede uzun süre başka gol sesi çıkmazken 90+3. dakikada Deportivo Alaves'te Toni Martinez skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmada daha fazla gol sesi çıkmadı ve Real Madrid 2-1 galip ayrıldı.

TARAFTARLARDAN MBAPPE VE VINICIUS'A TEPKİ

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenen Real Madrid'de yıldız futbolcular Kylian Mbappe ve Vinicius Junior, Alaves maçının ilk dakikalarında taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Tribünler iki ismi, ayaklarına top geldiği zaman bir süre ıslıkladı.

Bu sonuçla birlikte 2 maç sonra kazanan Eflatun-beyazlılar, lider Barcelona ile puan farkını maç fazlasıyla 6'ya düşürdü. Deportivo Alaves ise 33 puanda kaldı.

Arbeloa'nın öğrencileri ligde sonrakini maçında deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak. Alaves ise Mallorca'yı ağırlayacak. 

