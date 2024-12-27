Arda Güler, Bolu'da baba ocağını ziyaret etti
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Bolu'nun Mengen ilçesinde babaannesi ve dedesini ziyaret etti.
İspanyol devi Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler, memleketi olan Bolu'ya geldi.
ARDA GÜLER, BABAANNESİ VE DEDESİNİ ZİYARET ETTİ
Genç yıldız, Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki 35 haneli Hayranlar Köyü'nde yaşayan dedesi Mehmet Ali Güler (68) ve babaannesi Adiye Güler'i (63) ziyaret etti.
Aile büyükleriyle bir süre vakit geçiren Arda Güler, daha sonra Mengen Belediye Başkanı Vural Turan ile buluştu. Yıldız futbolcuyu belediye binasında ağırlayan Başkan Turan, Arda Güler'e ‘Mengen’ yazılı porselen tabak hediye etti.
Arda Güler'in bu sabah kentten ayrıldığı öğrenildi.
Etiketler: #arda güler #bolu #Mengen
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