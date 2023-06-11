Arda Güler: 'Bundan sonra hep böyle olacak'

Yayınlanma: 11.06.2023 - 23:04

Güncelleme: 11.06.2023 - 23:04

Fenerbahçe'nin genç ismi Arda Güler, Başakşehir karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Türkiye Kupası'nın kazanılmasını değerlendiren Arda Güler, "Çok şükür kariyerimdeki ilk kupa. Uzun süredir kupa kazanamıyorduk, bunu sonlandırdığımız için çok mutluyuz. İnşallah Fenerbahçe kupalar kazanmaya alışkın, inşallah devamı da gelecek" dedi.

"BUNDAN SONRA HEP BÖYLE OLACAK"



Taraftarın kendisine desteği hakkında konuşan genç oyuncu, "Ben Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Onların desteğini boşa çıkarmamak için çok çalışıyorum. Bundan sonra hep böyle olacak inşallah" sözlerini sarf etti.