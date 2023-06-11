Fenerbahçe'de Arda Güler 1500 dakikayı tamamladı

Yayınlanma: 11.06.2023 - 22:00

Güncelleme: 11.06.2023 - 22:05

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, çok tartışılan '1500 dakika' maddesini tamamladı.

Arda Güler'in sözleşmesinde '1500 dakikadan az oynarsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi olduğu ortaya çıkmıştı. Sezon boyu Arda'nın bu süre altında kalacağı konuşulurken, Fenerbahçe'nin son dönemdeki tüm maçlarına ilk 11'de çıkan Arda Güler hızlı bir şekilde dakikalarını artırmaya başladı.

5 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR MADDESİ

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'e karşı oynadığı maçın 41. dakikasında Arda Güler, 1500 dakikayı doldurmuş oldu. Sözleşmesindeki 5 milyon Euro'luk madde de geçerliliğini yitirdi.

Arda Güler, bu sezon forma giydiği 35 resmi maçta 6 gol atıp 7 asist yaptı.