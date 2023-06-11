Türkiye Kupası'nda zafer Fenerbahçe'nin: Fenerbahçe 2-0 Başakşehir

Yayınlanma: 11.06.2023 - 22:44

Güncelleme: 11.06.2023 - 22:48

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 46. saniyede ve 29. dakikada Michy Batshuayi attı.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Sarı-lacivertli takım, 2012-2013 sezonundan bu yana ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Fenerbahçe ayrıca toplamda 7. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Fenerbahçe, Ağustos 2014'teki Süper Kupa'dan sonra ilk kez kupa kazandı.

FENERBAHÇE HIZLI BAŞLADI!

Fenerbahçe, İzmir'de oynanan maça hızlı başlayan taraf oldu. Başakşehir savunmasında yapılan hatada araya giren Arda Güler, Michy Batshuayi'yi topla buluşturdu. Ceza sahasına giren Belçikalı futbolcu, kaleciden de sıyrıldı ve 46. saniyede topu ağlara gönderdi. Batshuayi, bu golle birlikte Fenerbahçe'nin kupa finallerinde en erken golünü atan isim oldu.

ÜST ÜSTE FENERBAHÇE TEHLİKELERİ

Fenerbahçe ilk dakikalarda üst üste rakip kalede etkili oldu. 4. dakikada Miha Zajc'ın şutunu kaleci Muhammed güçlükle kurtardı. Ardından Arda'nın şutu yine kalecide kaldı.

FENERBAHÇE 2'Yİ BULDU!

Fenerbahçe, karşılaşmanın 29. dakikasında durumu 2-0'a taşıdı. Sağ kanattan Willian Arao'nun ortasında, savunma ve kaleci anlaşmazlığı sonrası top Batshuayi'de kaldı. Belçikalı futbolcu, müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi.

3 DEĞİŞİKLİK, CANER ERKİN'DEN TEPKİ

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 2-0 ve etkisiz oyun sonrası 34. dakikada oyuna müdahalede bulundu ve 3 değişiklik yaptı. İstanbul ekibinde Adnan Janujaz, Eden Karzev ve Lucas Lima oyuna dahil oldu. Serdar Gürler, Lucas Biglia ve Caner Erkin oyundan çıktı.

Caner Erkin, değişiklik sonrası tepki gösterdi ve oyundan çıktıktan sonra formasını çıkartarak yere attı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, soyunma odasına 2-0 önde gitti.