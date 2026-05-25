Arda Güler'den Alvarao Arbeloa'ya veda

25.05.2026 09:31:00
Cumhuriyet Spor
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Arda Güler, teknik direktörlük görevinden ayrılan Alvaro Arbeloa'ya veda etti.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, görevden ayrılan teknik direktör Alvaro Arbeloa için bir paylaşım yaptı.

Arda Güler, paylaşımında İspanyol teknik adama veda etti. Milli futbolcu, paylaşımında, "Benim ve takım için yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Liderliğiniz ve dürüstlüğünüz bizim için çok değerliydi. Siz ve ekibinize gelecekte başarılar diliyorum. Size en iyi dileklerimi sunuyorum" dedi.

Real Madrid'de geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan 21 yaşındaki Arda Güler, 6 gol attı ve 14 asist yaptı.

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #Teknik Direktör

