Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arda Güler'den Bulgaristan maçı öncesi açıklama: 'Ben dünyada bile yoktum'

Arda Güler'den Bulgaristan maçı öncesi açıklama: 'Ben dünyada bile yoktum'

12.11.2025 09:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Arda Güler'den Bulgaristan maçı öncesi açıklama: 'Ben dünyada bile yoktum'

A Milli Futbol Takımı'nın genç oyuncusu Arda Güler, Bulgaristan ve İspanya maçları öncesi açıklamalarda bulundu. Güler, "En son Dünya Kupası'na gidebildiğimizde ben dünyada bile yoktum. Bu üzücü bir durum. Bunu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da futbolcular kampa katıldı. Ay yıldızlılar 1 puan alması halinde play-off oynamaya hak kazanacak. İki maç öncesinde Arda Güler açıklamalarda bulundu.

Arda Güler, "En son Dünya Kupası'na gidebildiğimizde ben dünyada bile yoktum. Bu üzücü bir durum. Bunu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"HEPİMİZ ORDA AYNIYIZ"

"Saha dışında utangaç, belki çekingen biriyim" diyen Arda Güler, "Ama sahaya çıktığımda ben de, tüm takım arkadaşlarım da biliyor ki aslında yaşın çok fazla bir önemi yok. Hepimiz orda aynıyız" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'da 25 karşılaşmada görev alan milli yıldız Arda Güler, 6 gol kaydetti.

İlgili Konular: #a milli futbol takımı #Dünya Kupası #arda güler

İlgili Haberler

A Milli Erkek Voleybol Takımı, finale yükseldi!
A Milli Erkek Voleybol Takımı, finale yükseldi! Erkek Milli Voleybol Takımı, beşinci maçında Suudi Arabistan'ı 3-0 yendi.
Fenerbahçeli Ederson'a milli davet!
Fenerbahçeli Ederson'a milli davet! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: Montella'dan iki sürpriz tercih!
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: Montella'dan iki sürpriz tercih! A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya'yla oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.