Fenerbahçeli Ederson'a milli davet!

3.11.2025 22:55:00
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı.

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ancelotti, 15 ve 18 Kasım'da Senegal ve Tunus ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunu açıkladı" denildi.

GEÇEN AY KADRODAN ÇIKARILMIŞTI

Ederson, ekim ayında oynanan Güney Kore ve Japonya maçları için davet almış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

32 yaşındaki kalecinin yerine Nottingham Forest'ta forma giyen 29 yaşındaki John Victor çağrılmıştı.

