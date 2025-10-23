Arda Güler'den takım arkadaşına dikkat çeken sözler: Sosyal medyada gündem oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba akşamı iki genç Türk yıldız karşı karşıya geldi.

Kenan Yıldız Juventus'un kaptanı olarak sahaya çıkarken, Arda Güler ise Real Madrid'de ilk 11'de maça başladı.

MAÇIN OYUNCUSU ARDA GÜLER

İki milli yıldızın mücadelesinde sevinen taraf Arda Güler'in takımı oldu. Real Madrid maçı tek golle kazandı.

Sezona iyi başlayan Arda Güler ise maçın oyuncusu seçildi.

ARDA GÜLER'İN HAREKETİ GÜNDEM OLDU

Ancak maçtaki bir pozisyon sosyal medyada çok konuşuldu.

Maçın 37. dakikasında Arda Güler ceza sahası dışından zayıf bir şut attı.

Kalecinin rahatlıkla kurtardığı şut sonrası kameralar Arda Güler'e döndüğünde ağzından, "İlk şutum, a... k... ya" cümlesi çıktı.

Milli yıldız aynı zamanda Mbappe ile Vinicius Jr.'ın bulunduğu bölgeye eliyle '1' işareti yaptı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA

Bu pozisyon sonrası sosyal medyada bazı futbolseverler Arda Güler'in Vinicus Jr.'a tepki gösterdiğini iddia etti.

Kimi futbolseverler ise genç yıldızın zayıf şut attığı için üzüldüğünü savundu.