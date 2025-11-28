Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arda Güler'den Yiğit Efe Demir paylaşımı! 'Daha nice hayallerine'

28.11.2025 09:07:00
Cumhuriyet Spor
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Fenerbahçe-Ferencvaros maçını takip etti. Milli futbolcunun karşılaşma oynanırken Yiğit Efe Demir için yaptığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarlardan büyük etkileşim aldı.

Real Madrid'de Xabi Alonso'nun değişilmez isimlerinden olan Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin maçlarını da yakından takip etmeyi sürdürüyor. Milli futbolcunun, sarı-lacivertlilerin Ferencvaros maçı oynanırken yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya sarı-lacivertlilerin 21 yaşındaki stoperi Yiğit Efe Demir, ilk 11'de başladı. Başarılı performansıyla alkış alan genç stoper, yaşadığı sakatlık sonrası 76. dakikada oyundan çıktı. Arda Güler, Fenerbahçe altyapısından arkadaşı olan Yiğit Efe Demir'le ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe maçının oynandığı sırada yaptığı paylaşımda Arda Güler, "Maşallah kardeşim benim daha nice hayallerine" ifadelerini kullandı. Real Madrid'in yıldız futbolcusu paylaşımına sarı-lacivert kalp emojisi de ekledi. Arda'nın bu paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada büyük beğeni topladı. 

