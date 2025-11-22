Cumhuriyet Gazetesi Logo
Basın toplantısında açıkladı... Elche teknik direktöründen Arda Güler itirafı!

Basın toplantısında açıkladı... Elche teknik direktöründen Arda Güler itirafı!

22.11.2025 14:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Basın toplantısında açıkladı... Elche teknik direktöründen Arda Güler itirafı!

LaLiga'nın 13. haftasında Elche, Real Madrid'i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Elche Teknik Direktörü Eder Sarabia, Arda Güler'le ilgili çarpıcı bir ifade kullandı.

Real Madrid, LaLiga'nın 13. haftasında Elche'ye konuk olacak. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Eder Sarabia, dev karşılaşma öncesinde Arda Güler'le ilgili İspanya'da manşetleri süsleyen bir ifade kullandı.

Eder Sarabia'nın açıklamaları şöyle:

Barcelona maçından sonra da söylediğimiz gibi, LaLiga'yı muhtemelen bizden önde bitirecekler. Birkaç maç oynarsak, muhtemelen daha fazlasını kazanırlar... ama tek bir maçta, evimizde, kendi gücümüz ve kararlılığımızla her şey olabilir. Takımın yaydığı enerji ve kenardan hissettiğimiz şey, onlara gerçek bir mücadele vereceğimiz ve işleri zorlaştıracağımız yönünde. Gereken her şeye sahibiz. Neredeyse mükemmel bir performansa ihtiyacımız olacak ve bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Hem bireysel olarak hem de takım olarak harika bir formdayız ve neredeyse tüm oyuncularımız geri döndü. Tarih yazmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Real Madrid'de herhangi bir oyuncuya karşı özel ilginiz var mı? sorusuna ise Eder Sarabia şu cevabı verdi: 

Kaleciyle başlayalım; umarım son zamanlarda olduğu gibi öne çıkmaz. Mbappe, bitiricilik konusundaki becerisi nedeniyle kesinlikle en çok izlenmesi gereken oyuncu, ama hepsi harika. Vinicius olağanüstü. Favorime gelince... Arda Güler tam bir fenomen."

 Elche-Real Madrid maçı 23 Kasım Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #Elche

İlgili Haberler

Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro kazandıracak Arda Güler teklifi!
Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro kazandıracak Arda Güler teklifi! Real Madrid'de ilk 11'de kendine yer açan Arda Güler için Manchester City'nin 100 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe sahip olduğu sonraki satıştan yüzde 20 pay sayesinde 20 milyon Euro daha kazanabilir.
Futbolun iki efsanesinden, Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgü: 'Dünyaya ne yapabileceğini gösteriyor'
Futbolun iki efsanesinden, Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgü: 'Dünyaya ne yapabileceğini gösteriyor' Dünya futbolunun bir döneme damgasını vuran efsane isimlerinden Christian Karembeu ve Pavel Nedved, A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası yolculuğundan, milli yıldızlar Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın performanslarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
Toni Kroos'tan Arda Güler açıklaması:
Toni Kroos'tan Arda Güler açıklaması: "Biz farklıyız" Real Madrid efsanelerimden Toni Kroos, milli futbolcu Arda Güler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Alman eski yıldız Arda'nın geleceği ve gelişimi ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.