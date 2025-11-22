Basın toplantısında açıkladı... Elche teknik direktöründen Arda Güler itirafı!

Real Madrid, LaLiga'nın 13. haftasında Elche'ye konuk olacak. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Eder Sarabia, dev karşılaşma öncesinde Arda Güler'le ilgili İspanya'da manşetleri süsleyen bir ifade kullandı.

Eder Sarabia'nın açıklamaları şöyle:

Barcelona maçından sonra da söylediğimiz gibi, LaLiga'yı muhtemelen bizden önde bitirecekler. Birkaç maç oynarsak, muhtemelen daha fazlasını kazanırlar... ama tek bir maçta, evimizde, kendi gücümüz ve kararlılığımızla her şey olabilir. Takımın yaydığı enerji ve kenardan hissettiğimiz şey, onlara gerçek bir mücadele vereceğimiz ve işleri zorlaştıracağımız yönünde. Gereken her şeye sahibiz. Neredeyse mükemmel bir performansa ihtiyacımız olacak ve bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Hem bireysel olarak hem de takım olarak harika bir formdayız ve neredeyse tüm oyuncularımız geri döndü. Tarih yazmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Real Madrid'de herhangi bir oyuncuya karşı özel ilginiz var mı? sorusuna ise Eder Sarabia şu cevabı verdi:

Kaleciyle başlayalım; umarım son zamanlarda olduğu gibi öne çıkmaz. Mbappe, bitiricilik konusundaki becerisi nedeniyle kesinlikle en çok izlenmesi gereken oyuncu, ama hepsi harika. Vinicius olağanüstü. Favorime gelince... Arda Güler tam bir fenomen."

Elche-Real Madrid maçı 23 Kasım Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.