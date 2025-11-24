İspanyol basını 'Tek isim' diyerek açıkladı... Puan kaybı sonrası Arda Güler değerlendirmesi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.11.2025 14:13:00
Cumhuriyet Spor
İspanya LaLiga’da Real Madrid, iki kez geriye düştüğü maçta Elche’yle deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından İspanyol basını, Real Madrid futbolcularını değerlendirirken Arda Güler'in orta sahadaki performansına dikkat çekildi.

LaLiga lider Real Madrid, Barcelona’nın evinde farklı kazandığı haftada Elche deplasmanında kritik bir puan kaybı yaşadı. İlk yarısı golsüz geçilen maçta Elche’yle 2-2 berabere kalan Xabi Alonso’nun ekibinin gollerini Dean Huijsen ve Jude Bellingham kaydetti. Elche’nin golleri ise Aleix Febas ve Alvaro Rodriguez’den geldi.

Real Madrid’de milli futbolcu Arda Güler maça ilk 11’de başlarken 64 dakika sahada kaldı. Karşılaşmanın ardından İspanyol basını, Real Madrid'in oyununu eleştirirken futbolcularının Elche maçındaki performanslarını değerlendirildi.

AS gazetesinde Arda Güler'le ilgili değerlendirmede, "Türk oyuncu, ceza sahası dışından attığı bir şutla ilk golü atmaya çok yaklaştı. Bu maçta Mbappe ile arasındaki özel bağ neredeyse hiç görülmedi ve aralarındaki ritmi bulamadı. Ancak, Real Madrid'de en çok pas yapan (44) ve en yüksek isabet oranına (41 başarılı pas, yüzde 93) sahip oyuncu olarak sahadan ayrıldı" denildi.

Marca’daki haberde ise Arda Güler için şu yorum yapıldı:

"Markajına karşı iyi bir performans sergiliyor ve hücumu başlatıyor. Real Madrid'in 15 numarası neredeyse muhteşem bir gol atıyordu. Maç ilerledikçe oyundan düştü ve 64. dakikada kenara geldi"

Arda’nın ilk yarıdaki performansına 7, ikinci yarıdaki performansına 6 puan verildi.

Bir diğer İspanyol gazetesi Sport, Arda Güler’in orta sahadaki önemine dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı:

"Orta sahaya akıl ve yaratıcılık getiren tek isim oydu ancak takımı tek başına taşıyamadı. Maçın bitimine yarım saat kala hücuma biraz ateş gücü getirmek için Gonzalo, Arda'nın yerine oyuna girdi."

