Arda Güler “En İyi Çıkış Yapan Sporcu” ödülüne layık görüldü
Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu'nun bu yıl on ikincisini düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu. Fenerbahçeli Arda Güler, "En İyi Çıkış Yapan Sporcu" ödülüne layık görüldü.
Her sene Türkiye'deki en başarılı sporcu ve spor insanlarının Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlendiği “Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri” sahiplerini buldu.
Genç yaşında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Fenerbahçe futbolcusu Arda Güler “En İyi Çıkış Yapan Sporcu” ödülüne layık görüldü.
Üniversitenin Güney Kampüsü’nde düzenlenen ödül töreninde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de hazır bulundu.
“En İyi Çıkış Yapan Sporcu” ödülünü alan Arda Güler, kendisini bu ödüle layık gören öğrencilere teşekkür etti.
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