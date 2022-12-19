Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, yarın akşam sahasında İstanbulspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçının hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda İstanbulspor ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışması devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdi.
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