Arda Güler, fiziksel değişimiyle gündem oldu!

Yayınlanma: 04.11.2023 - 17:00

Güncelleme: 04.11.2023 - 17:00

Real Madrid forması giyen Arda Güler, adından söz ettirmeye devam ediyor

İspanyol devine transferi sonrası iki kez sakatlık yaşayan ve henüz forma şansı bulamayan genç yıldız, bu kez fiziksel değişimi ile gündeme geldi.

6 Temmuz'da Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden 18 yaşındaki futbolcunun, 4 ay gibi kısa bir sürede fiziksel olarak yaşadığı değişim futbolseverleri şaşırttı.

İşte Arda Güler'in 4 aylık değişimi:

KADROYA ALINDI

Öte yandan Real Madrid'de şu ana kadar hiç sahaya çıkamayan milli futbolcu, pazar günü oynanacak Rayo Vallecano karşılaşmasında kadroda olacak.



