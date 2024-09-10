Arda Güler galibiyetin ana mimarını açıkladı: 'İnanılmaz oynadı'
UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında İzmir'de ağırladığı İzlanda'yı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, maçın ardından konuştu. Güler, "Kerem abi inanılmaz oynadı. Galibiyetin ana mimarı oldu. Hepimiz kutladık" ifadelerini kullandı.
Arda Güler, A Milli Takım'ın İzlanda'yı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalar yaptı.
Arda yaptığı açıklamada, "Soyunma odasında çok güzel bir atmosfer var. Bu güzel atmosferde galibiyet izlettiğimiz için çok mutluyuz. Galler'de çok iyi oynamadık ama geçen maçtan hatalarımızdan ders çıkartıp daha iyi oynadık. Taraftarımıza, halkımıza armağan olsun bu galibiyet" dedi.
Kerem'in inanılmaz oynadığını söyleyen genç oyuncu, "Organizasyon olarak çok iyi işler yaptık. Kerem abi inanılmaz oynadı. Galibiyetin ana mimarı oldu. Hepimiz kutladık. İnanılmaz oynadı. Daha da fazla atabilirdik. Kazandığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.
"HAYALLERİMİZ DAHA DA BÜYÜK"
Arda Güler, "Modern futbolda böyle olmamız gerekiyor. Artık oyunun iki yönünü de yapmam gerekiyor. Kendimi geliştirmeye çalıştırıyorum. Maç oynadıkça bu konuda gelişeceğimi düşünüyorum. Hocalarım ne isterse yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
Türk halkını mutlu etmeyi sürdüreceklerini söyleyen milli oyuncu, "Bugün gördüğünüz gibi, çok güzel bir aile ortamı var. Oynayan, oynamayan herkes destekliyor. Hayallerimiz daha da büyük. Bu hayaller doğrultusunda birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz. Halkımızı mutlu etmeye devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.
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