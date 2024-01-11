Arda Güler girdi, derbi değişti!

İspanya Süper Kupası karşılaşmasında Real Madrid, Atletico Madrid'i 5-3 yenerek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 07:58
Arda Güler girdi, derbi değişti!
Abone Ol google-news

İspanya Süper Kupası yarı final karşılaşmasında Real Madrid, Suudi Arabistan'da oynanan maçta Atletico Madrid'i 5-3 mağlup etti ve finale yükselen ilk takım oldu.

Real Madrid'in gollerini 20. dakikada Antonio Rudiger, 29. dakikada Ferland Mendy, 85. dakikada Dani Carvajal, 116. dakikada Stefan Savic kendi kalesine ve 120+3. dakikada Brahim Diaz, Atletico Madrid'in gollerini 7. dakikada Mario Hermoso, 37. dakikada Antione Griezmann ve 78. dakikada Rudiger kendi kalesine attı.

Real Madrid'de, Milli oyuncumuz Arda Güler 112. dakikada oyuna dahil oldu.

Real Madrid'in finaldeki rakibi 11 Ocak'ta oynanacak Barcelona-Osasuna karşılaşmasının ardından belli olacak.


real madrid arda güler atletico madrid İspanya Süper Kupası

İlgili Haberler

Real Madrid'de Aurelien Tchouameni'den Arda Güler'e büyük övgü!

Real Madrid'de Aurelien Tchouameni'den Arda Güler'e büyük övgü!
Real Madrid'de Arda Güler kararı!

Real Madrid'de Arda Güler kararı!
Avrupa devleri peşinden koştu: İşte Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası

Avrupa devleri peşinden koştu: İşte Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası

En Çok Okunan Haberler