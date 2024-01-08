Real Madrid'de Arda Güler kararı!

Arda Güler, Real Madrid'in İspanya Süper Kupa kadrosunda yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 17:59
Real Madrid'de Arda Güler kararı!
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Real Madrid, Atletico Madrid ile oynayacağı Süper Kupa yarı final maçının kadrosunu açıkladı.

Milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid'in Süper Kupa maçı kamp kadrosunda kendine yer buldu.

Real Madrid - Atletico Madrid maçı 10 Ocak Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak.


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