Real Madrid'de Arda Güler kararı!
Arda Güler, Real Madrid'in İspanya Süper Kupa kadrosunda yer aldı.
Real Madrid, Atletico Madrid ile oynayacağı Süper Kupa yarı final maçının kadrosunu açıkladı.
Milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid'in Süper Kupa maçı kamp kadrosunda kendine yer buldu.
Real Madrid - Atletico Madrid maçı 10 Ocak Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak.
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