Avrupa devleri peşinden koştu: İşte Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası

Yayınlanma: 09.01.2024 - 18:46

Güncelleme: 09.01.2024 - 18:46

Real Madrid forması giyen Arda Güler, gündem olmaya devam ediyor.

The Athletic, 18 yaşındaki futbolcunun yaz aylarında Fenerbahçe'den İspanyol devine transferinin perde arkasını kaleme aldı.

The Athletic'te yer alan haberde, Real Madrid'in yanı sıra; Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Barcelona ve Manchester City'nin de geçen sezonun sonunda genç futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.

TRANSFERİ HIZLANDIRAN SÜREÇ

Real Madrid'de şef scout Juni Calafat yönetimindeki gözlem departmanının, geçen sezonun bitiminden önce Arda Güler'le ilgili çok sayıda olumlu rapora sahip olduğu kaydedildi. Real Madrid'in yöneticisi Jose Angel Sanchez'in, o dönem Arda Güler'in temsilcilerinden biriyle (Aynı zamanda Thibaut Courtois'in menajeri) temasa geçtiği ve bu durumun Arda'nın İspanyol devine transferini hızlandıran bir etken olduğu belirtildi.

GÖZLEMCİ GÖNDERİLDİ

Arda'nın ayrıca geçen sezonun son dönemlerinde Atletico Madrid'in de radarında olduğu ifade edildi. İspanyol temsilcisinin de Arda'yı kadrosuna katmak istediği ve sezonun son bölümünden daha önce Türkiye'ye gözlemci gönderdiği iddia edildi.

MANCHESTER CITY, PSG, AJAX

Atletico Madrid'in yanı sıra Manchester City'nin de Pep Guardiola'nın Arda'yı beğenmesi nedeniyle genç yıldızı radarında tuttuğu, Paris Saint-Germain'in de genç futbolcunun transferi için temaslarının olduğu kaydedildi. Ajax'ın da geçen sezonun sonunda Arda Güler'in transferi için istekli olan kulüplerden biri olduğunun altı çizildi.

DECO DEVREYE GİRDİ

Barcelona'nın da geçen sezonun son bölümüne girilirken Arda Güler için devrede olduğu hatırlatıldı. Katalan devinde o dönemde göreve başlayan sportif direktör Deco'nun transfer için Türkiye'ye gittiği kaydedildi.

Barcelona'nın yerel medyasında, Arda Güler'in transferi için favori kulübün Barcelona olduğu yönünde haberlerin çıktığı belirtildi.

Katalan ekibinin, Arda Güler için o dönem ödemeyi taksit taksit yapacağı bir anlaşma aradığı, Fenerbahçe'nin ise genç oyuncuyu bir sezon daha kadrosunda tutmak istediği vurgulandı.

ARDA GÜLER İKNA OLMADI

Arda Güler'in ise, Barcelona'nın yaşadığı ekonomik sorunlar ve oyuncu kaydetme konusundaki problemler nedeniyle Katalan devinin projesine ikna olmadığı kaydedildi.

REAL'İ HAREKETE GEÇİRDİ

Real Madrid'in, Arda Güler için Barcelona haberleri çıkmasının ardından genç oyuncu için harekete geçme kararı aldığı iddia edildi.

Eflatun beyazlıların, Fenerbahçe'nin Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı maça gözlemci gönderdiği ve o maçtan sonra Arda için tamamen ikna olduğu ifade edildi.

Real Madrid'in mayıs ayında yönetici Sanchez aracılığıyla Arda Güler'in temsilcisiyle yeniden temas kurduğu ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de onayı alındıktan sonra transfer sürecine devam ettiği ifade edildi.

Ancelotti'nin Arda Güler'le bizzat görüştüğü ve genç oyuncuyu transfer için ikna ettiği öne srüldü.

İYİ BİR İZLENİM BIRAKMAK İSTEDİ

Fenerbahçe'nin, Arda Güler'i kadrosunda tutmakta ısrarcı olduğu, Arda Güler'in de kariyerindeki bir sonraki adımı atmak istemesine rağmen sarı-lacivertlilerde futbol ve ekonomik olarak iyi bir izlenim bırakarak ayrılmak istediği vurgulandı.

Bu konuda ise Arda Güler'in babası Ümit Güler'in devreye girdiği kaydedildi. Ümit Güler'in Arda'nın serbest kalma maddesi 5 milyon Euro olduğu dönemde de genç oyuncunun Fenerbahçe'ye olan saygısından dolayı bu rakama ayrılamayacağını ilettiği öne sürüldü.

REAL MADRID'İN ÖDEDİĞİ RAKAMLAR

Ümit Güler'in, Arda Güler'in serbest kalma maddesinin 17.5 milyon Euro'ya yükselmesinin ardından da benzer bir tutum sergilediği ve Real Madrid'in daha önceki transferlerinde de yaptığı gibi oyuncunun serbest kalma maddesinden daha yüksek bir rakam ödediği kaydedildi.

Real Madrid'in Arda Güler için 20+10 milyon Euro bonservis ödediği ve Fenerbahçe'nin sonraki satıştan yüzde 20 sahibi olduğu hatırlatıldı.

3 KEZ SAKATLIK YAŞADI

Real Madrid'e sakatlığı sonrası 3 kez sakatlık yaşayan Arda Güler, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kaldı. 18 yaşındaki futbolcu, 6 Ocak'ta Kral Kupası'nda Arandina ile oynanan maçta Real Madrid formasıyla ilk maçına çıktı ve 59 dakika sahada kaldı.