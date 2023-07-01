Arda Güler için Barcelona ve Real Madrid harekete geçti

Yayınlanma: 01.07.2023 - 12:18

Güncelleme: 01.07.2023 - 12:18

Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, Avrupa'nın önemli ekiplerini peşinden koşturmaya devam ediyor.

Marca'da yer alan habere göre, Barcelona ve Real Madrid'in, genç oyuncuyu kadrolarına katmak için yoğun çaba sarf ettiği aktarıldı.

Arda Güler'in sözleşmesindeki feshi maddesinin 17.5 milyon Euro olduğu hatırlatıldı ve genç oyuncunun geleceği için önümüzdeki birkaç günün belirleyici olabileceği iddia edildi.

DECO, İSTANBUL'A GELDİ

Barcelona'nın, Arda Güler'in trnasferi için önemli bir adım attığı ve sportif direktör Deco'nun transfer İstanbul'a gittiği belirtildi.

Katalan ekibinin, Portekizli spor adamını Arda Güler'i ikna etmesi için görevlendirdiği vurgulandı.

Deco

İstanbul'a gelen Deco, Arda Güler için Fenerbahçe'ye teklifini sundu. Finansal açıdan zorlu günler geçiren Barcelona, bonservis ücretinin bir kısmını bu yıl, kalan daha büyük kısmını ise 2024 yazında ödeme teklifi sundu.

Deco, buna karşılık Arda Güler'in 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını önerdi. Barcelona'nın teklifinin ardından Başkan Ali Koç, Arda ve ailesi ile değerlendirme toplantısı yaptı.

SPORTİF SORUNLAR ÇIKABİLİR

Real Madrid'in de Arda Güler'i uzun süredir takip ettiğine dikkat çekildi. 18 yaşındaki futbolcunun transferinin, Real Madrid'in son dönemde uyguladığı genç futbolcu transferine uygun olacağı kaydedildi.

Real Madrid'in bu transferle ilgili temel sorununun ekonomik değil sportif olduğu vurgulandı. Real Madrid'in elinde orta saha için Brahim Diaz ve Bellingham gibi isimler olduğu bu nedenle Arda Güler için kiralama seçeneğinin de düşünüldüğü ifade edildi.

Real Madrid'in planları arasında genç futbolcuyu Avrupa'da iyi bir kulübe kiralamak olduğu öne sürüldü. Öte yandan Real Madrid'in, Arda'nın bu yaz takıma katılma seçeneğini de göz ardı etmediği belirtildi.

KISA SÜREDE SONUÇLANACAK

Real Madrid'e yakın kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, İspanyol devinin Arda Güler transferinde süreci çok uzatmayacağı aktarıldı. Real Madrid'in bu transferi önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlandırmak istediği ifade edildi.

Real Madrid'in yeni sezon için çalışmalara 10 Temmuz'da başlayacağı ve o zamana kadar kadroyu mümkün olduğunca ana hatlarıyla belirlemek istediğinin altı çizildi.