Fenerbahçe'de Arda Güler'in alternatifi Kenan Yıldız!

Yayınlanma: 28.06.2023 - 16:17

Güncelleme: 28.06.2023 - 16:20

Fenerbahçe için İspanya'dan flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Sporx'in Marca'ya dayandırdığı habere göre, sarı-lacivertli takımın Arda Güler'in yerine Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

Arda Güler'in Avrupa'dan birçok talibi olduğu ve Fenerbahçe'nin genç yıldızı kadrosunda tutmasının zor olduğunun farkında olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin bu nedenle transfer için yeni hamlelerde bulunduğu ve hedefinin Juventus'tan Kenan Yıldız olduğu iddia edildi.

JUVENTUS'TA ANTREMANLARA KATILDI

Kenan Yıldız'ın genç takımlarla harika bir sezon geçirdiği ve yeni sezon öncesi Juventus'un A takımıyla ABD turunda yer alacağı kaydedildi. 18 yaşındaki futbolcunun ayrıca geçen sezon içerisinde de Allegri yönetimindeki takımla birlikte antrenmanlara katıldığı hatırlatıldı.

Fenerbahçe'nin, Kenan Yıldız'ı Bayern Münih döneminden bu yana takip ettiği belirtildi. Kenan Yıldız'ın, tıpkı Arda Güler gibi 2005 jenerasyonunun önemli isimlerinden biri olduğuna değinildi.

HER BÖLGEDE FORMA GİYİYOR

Arda Güler'in bir orta saha oyuncusu olduğu, Kenan Yıldız'ın ise hücum hattının her bölgesinde forma giyebildiği ifade edildi.

18 yaşındaki genç futbolcunun; ikinci forvet, 10 numara ve kanatlarda görev alabilen özelliklerinin olduğu vurgulandı.

TRANSFERİ KOLAY OLMAYACAK

Juventus'un geçtiğimiz yıl, Kenan Yıldız'ın transferi için Bayern Münih ve Barcelona gibi takımları geride bıraktığına dikkat çekildi. Fenerbahçe için bu transferin kolay olmayacağı vurgulandı.

Öte yandan genç oyuncuyla ilgilenen takımlardan biri olarak da Benfica gösterildi.