Arda Güler için flaş iddia: İspanyollar kiralanacağı takımı açıkladı!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 13:19

Güncelleme: 24.01.2024 - 13:19

İspanyol basınında, Real Madrid'de süre almakta zorlanan Arda Güler'in bir başka takıma kiralanabileceği ileri sürüldü.

El Gol Digital'in haberine göre; Türk futbolcunun kiralanacağı takım Real Sociedad olabilir.

ODEGAARD VE KUBO ÖRNEĞİ

Haberde, Sociedad'ın son yıllarda genç yeteneklerin adresi olduğu belirtilirken, İspanyol takımının hocası Imanol Alguacil'in elinde Martin Odegaard ve Takefusa Kubo gibi yeteneklerin parlatıldığı hatırlatıldı.

Arda Güler'in kiralanma olasılığının ocak ayı için düşük olduğu vurgulanırken, bu operasyonun önümüzdeki yaz gerçekleşebileceği kaydedildi.

Real Madrid'e transfer olduktan sonra uzun süre sakatlıklarla boğuşan Arda Güler, iyileşmesinin ardından İspanyol takımında yavaş yavaş süre almaya başlamıştı ancak son maçlarda yedek kulübesinden çıkamayan genç yetenek için transfer iddiaları ortaya atılmaya başlandı.

SON İKİ HAFTADA FORMA ŞANSI BULAMADI

İlk olarak 6 Ocak'taki Kral Kupası 3. tur maçında Arandina'ya karşı 11'de sahaya çıkan Arda, 59 dakika forma giymişti.

18 yaşındaki futbolcu, daha sonra ise 10 Ocak'ta Atletico Madrid ile oynanan İspanya Süper Kupa maçında sonradan oyuna girdi ve 8 dakika süre aldı.

Son iki haftadır Real Madrid'de forma yüzü göremeyen Arda Güler, Süper Kupa'da Barcelona, Kral Kupası'nda Atletico Madrid ve La Liga'da Almeria maçlarında kadroda olmasına rağmen sahada görev alamadı.