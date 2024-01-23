Ancelotti'ye tepki göstermişti: Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'in kiralık olarak takımdan ayrılabileceği iddia edildi.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in geleceği konusunda yeni bir gelişme yaşandı.
İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Real Madrid, Arda Güler'in gelişiminin etkilenmemesi için Haziran ayında genç yıldızı başka bir kulübe kiralamayı planlıyor.
TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Real Madrid, La Liga'da Almeria ile karşı karşıya gelirken Arda Güler'in maçtaki hareketi gündeme oturdu.
Milli yıldız, takımının 5. oyuncu değiştirme hakkını kullanmasının ardından, kenarda ısındığı sırada üzerindeki yeleği çıkardı ve yere fırlatarak kulübeye tepki gösterdi.
ANCELOTTI SÜRE VERMEDİ
Atletico Madrid ile oynanan maçın ardından Almeria karşılaşmasında Arda'ya süre vereceğinin sinyallerini veren Carlo Ancelotti, 2-0 geriye düşülmesinin ardından genç yıldızı hamle olarak düşünmedi. Arda Güler karşılaşmayı kulübede tamamladı.
Arda Güler, şu ana kadar Real Madrid'de yalnızca 2 maçta süre buldu.
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