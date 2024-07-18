Arda Güler ile Ekin Su Cülcüloğlu'nun pozu sosyal medyada gündem oldu!
EURO 2024'te gösterdiği başarılı performansın ardından yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden milli futbolcu Arda Güler'in, ünlü televizyon yıldızı Ekin Su Cülcüloğlu ile çektirdiği fotoğraf gündem oldu.
Real Madrid, sezon öncesi hazırlık kampına EURO 2024 ve Copa America'da forma giyen oyuncular nedeniyle eksik başladı.
ABD'de 3 hazırlık maçı yapacak Real Madrid, kamp için New Jersey'e gidecek. Kampta yer alacak Arda Güler bir yandan tatilini yaparken bir yandan da spor salonunda çalışmalara devam ediyor.
ARDA GÜLER İLE EKİN SU FOTOĞRAFI
Öte yandan Arda Güler'in spor salonundan paylaşılan fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Antrenmanda Arda'ya eşlik eden ünlü televizyon yıldızı Ekin Su Cülcüloğlu önce sosyal medyada sonra İspanyol basınında dikkat çekti.
İngiltere'de yayımlanan Aşk Adası'nda (Love Island) yer alan Ekin Su, sosyal medyadan Arda Güler'le çekilen fotoğrafını paylaştı. Arda Güler'i etiketleyen Ekin Su, paylaşımında "Sadece en iyisi" ifadelerini kullandı.
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