Andriy Shevchenko'dan Arda Güler'e büyük övgü: 'Genç ama...'
Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, İspanya'nın zaferi ile sonuçlanan EURO 2024 ile ilgili görüşlerini aktardı. Shevchenko, A Milli Futbol Takımı ile Arda Güler hakkında övgü dolu sözler kullandı.
Ukrayna'nın efsane ismi Andriy Shevchenko, Türkiye'nin EURO 2024 performansı ve Arda Güler ile ilgili açıklamalar yaptı.
Andriy Shevchenko yaptığı açıklamada, "Avrupa Futbol Şampiyonasu çok güzel organize edildi. Doğrusu UEFA yetkilileri ve Almanya Futbol Federasyonu çok güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Sorunsuz ve başarılı bir turnuva geride kaldı" dedi.
"AKILLARDA KALAN ÇOK FAZLA ŞEY VAR"
Turnuvayla ilgili de konuşan efsane oyuncu, "Turnuvada akıllarda kalan çok fazla şey var. Atmosferin çok güzel olması, stadyumların dolması, çok sayıda sporseverin farklı ülkeden gelmesi. İnsanlar turnuva boyunca çok iyi heyecan yaşadı" ifadelerini kullandı.
Montella'nın iyi iş çıkardığını belirten Shevchenko, "Bana göre Montella oldukça iyi bir iş çıkardı. Türk Milli Takımı'nın başarılı olduğunu düşünüyorum. Montella takımı kritik bir dönemde aldı ve bence kısa süre içinde iyi çalışmalar yaptı" açıklamasını yaptı.
ARDA GÜLER'E ÖVGÜ
Arda Güler ile ilgili ise, "Birbirinden değerli oyuncularınız var. Onlardan biri de Arda Güler. Genç ama çok büyük bir yetenek. Herkesi büyüleyen bir oyun tarzı ve tekniği var. Yeni bir yıldız doğuyor diyebiliriz" diye konuştu.
Shevchenko ayrıca, "Türk taraftarlar gerçekten inanılır gibi değil. O heyecan ve tutku harika bir görüntü yarattı. Turnuvaya büyük bir iz bıraktılar" dedi.
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