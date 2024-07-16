Arda Güler ile Mert Müldür listede: İşte EURO 2024'ün en iyi 10 golü!

UEFA, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve İspanya'nın zaferi ile sonuçlanan EURO 2024'ün en iyi 10 golünü açıkladı. Listede milli futbolculardan Arda Güler ile Mert Müldür'ün golleri de yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2024 - 18:17
Arda Güler ile Mert Müldür listede: İşte EURO 2024'ün en iyi 10 golü!
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UEFA, İspanya'nın zafere ulaştığı EURO 2024'te atılan en iyi 10 golü belirledi.

Lamine Yamal'ın Fransa'ya attığı gol, UEFA EURO 2024'te turnuvanın en iyi golü seçildi.

Arda Güler'in Gürcistan'a attığı gol listede 5. sırada yer alırken, Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol ise en iyi 6. gol seçildi.

UEFA'ya göre turnuvanın en iyi 10 golü şu şekilde:

1. Lamine Yamal, İspanya 2-1 Fransa

2. Jude Bellingham, İngiltere 2-1 Slovakya

3. Xherdan Shaqiri, İskoçya 1-1 İsviçre

4. Nicolae Stanciu, Romanya 3-0 Ukrayna

5. Arda Güler, Türkiye 3-1 Gürcistan

6. Mert Müldür, Türkiye 3-1 Gürcistan

7. Fabián Ruiz, İspanya 3-0 Hırvatistan

8. Ollie Watkins, Hollanda 1-2 İngiltere

9. Mattia Zaccagni, Hırvatistan 1-1 İtalya

10. Xavi Simons, Hollanda 1-2 İngiltere


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