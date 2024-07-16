Arda Güler ile Mert Müldür listede: İşte EURO 2024'ün en iyi 10 golü!
UEFA, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve İspanya'nın zaferi ile sonuçlanan EURO 2024'ün en iyi 10 golünü açıkladı. Listede milli futbolculardan Arda Güler ile Mert Müldür'ün golleri de yer aldı.
UEFA, İspanya'nın zafere ulaştığı EURO 2024'te atılan en iyi 10 golü belirledi.
Lamine Yamal'ın Fransa'ya attığı gol, UEFA EURO 2024'te turnuvanın en iyi golü seçildi.
Arda Güler'in Gürcistan'a attığı gol listede 5. sırada yer alırken, Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol ise en iyi 6. gol seçildi.
UEFA'ya göre turnuvanın en iyi 10 golü şu şekilde:
1. Lamine Yamal, İspanya 2-1 Fransa
2. Jude Bellingham, İngiltere 2-1 Slovakya
3. Xherdan Shaqiri, İskoçya 1-1 İsviçre
4. Nicolae Stanciu, Romanya 3-0 Ukrayna
5. Arda Güler, Türkiye 3-1 Gürcistan
6. Mert Müldür, Türkiye 3-1 Gürcistan
7. Fabián Ruiz, İspanya 3-0 Hırvatistan
8. Ollie Watkins, Hollanda 1-2 İngiltere
9. Mattia Zaccagni, Hırvatistan 1-1 İtalya
10. Xavi Simons, Hollanda 1-2 İngiltere
Arda Güler ve Mert Müldür de listede…— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) July 16, 2024
İşte EURO 2024’ün en iyi 10 golü!https://t.co/LVaQGnpPoQpic.twitter.com/01DdfsTDni
Spor Haberleri
- Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
- Shevchenko'dan Arda Güler'e büyük övgü!
- İşte EURO 2024'ün en iyi 10 golü!
- CEV Kupası ve Challenge Kupası'ndaki rakipler belli oldu
- Galatasaray'a transfer yanıtı!
- Trabzonspor'da bir ayrılık daha!
- Trabzonspor'da Meunier krizi!
- EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı
- EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu!
- A Milli Takımımızın Galler maçının yeri açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı netleşti
- En düşük emekli maaşı belli oldu
- Türkeş’in ‘ziyaret’ çıkışı sonrası Özel’den ilk tepki
- 100 bin lira maaş!
- 'Son darbeci yargıya hesap verene kadar...'
- AKP'li isimden Osman Kavala hamlesi
- 'Bu ülke daha çok 15 Temmuz'lar yaşamaya gebedir'
- Maaşını istediği için işkence gördü, adalet arıyor!
- Bahçeli'nin elini öpmek için sıraya girmişler!
- Galatasaray'dan tatsız prova