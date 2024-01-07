Arda Güler ilk kez sahada... Real Madrid turu rahat geçti!
Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 turunda deplasmanda karşılaştığı Arandina'yı 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Milli Futbolcu Arda Güler karşılaşmada ilk kez Real Madrid forması ile sahaya çıktı.
İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid, Arandina deplasmanına konuk oldu. Real Madrid sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Real Madrid ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 54. dakikada penaltıdan Joselu, 55. dakikada Brahim Diaz ve 90. dakikada Rodrygo attı. Arandino'nun tek golünü 90+4'te Nacho Fernandez kendi kalesine attı.
ARDA GÜLER NASIL OYNADI?
Arda Güler, Arandina maçıyla birlikte ilk kez Real Madrid formasıyla sahaya çıktı. Karşılaşmaya 11'de başlayan genç oyuncu, oldukça etkili bir performans ortaya koydu. 14. dakikada kullandığı frikik direkten dışarı giden Arda Güler, 59. dakikada ise yerini Federico Valverde'ye bıraktı.
Arda Güler'in 59 dakikalık istatistikleri şu şekilde:
-Topla buluşma: 53
-İsabetli pas: 32
-Pas isabeti: Yüzde 89
-Kilit pas: 2
-Toplam şut: 3
-İkili mücadele 3/7
Real Madrid, bu galibiyetle birlikte Kral Kupası'nda tur atladı. Arandina, turnuvaya veda etti.
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