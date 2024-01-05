Carlo Ancelotti'den Arda Güler sözleri: İlk 11'i işaret etti!

Yayınlanma: 05.01.2024 - 16:07

Güncelleme: 05.01.2024 - 16:07

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Kral Kupası maçında oynayabileceğini açıkladı.

Kral Kupası Son 32 Turu'nda Aradina ile deplasmanda oynayacak olan Real Madrid'de teknik patron Ancelotti, "Arda Güler, Aradina'ya karşı ilk 11'de başlayabilir. Arda Güler çok iyi, çok sakin ve geri döndüğü için çok mutlu. Arda konusunda sakin ve huzurlu olun. Arda 18 yaşında ve Real Madrid için çok önemli bir oyuncu olacak. Sadece biraz sabretmemiz gerek. Yavaş yavaş dakikalarını alacak ve artıracak. Çünkü, çok kaliteli bir genç" ifadelerini kullandı.

"BELLINGHAM DÜNYANIN EN İYİSİ"

Jude Bellingham'ın dünyanın en iyisi mi olduğuna dair gelen soruya Ancelotti, "Yeni bir kültüre, yeni bir dile adapte olması gerektiğini hesaba katarsak çok iyi gidiyor. Açıkçası, şu an dünyanın en iyisi Bellingham" dedi.

"KRAL KUPASI MUTLULUK VERİYOR"

Ancelotti, "Kral Kupası, 2014 ve geçen yılki şampiyonluklarda bize çok fazla mutluluk verdi. Son şampiyon bizi ve bu kupa geçen yıl bizi mutlu etti. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kazanmaya çalışacağız. Yani, elimizden gelenin en iyisini yapacağız" sözleriyle basın toplantısını noktaladı.