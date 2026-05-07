Büyük skandalın ardından... Real Madrid'den Valverde ve Tchouameni kararı!

7.05.2026 22:52:00
İspanyol devi Real Madrid'de kaptanlardan Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni soyunma odasına kavga etti. Eflatun-beyazlılar saatler sonra açıklama yaptı.

Real Madrid'de büyüyen Kylian Mbappe krizini şimdilik Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde kavgası aldı. Fransız ve Uruguaylı futbolcu, bugünkü antrenmanın ardından soyunma odasında kavga etti.

İspanyol basını, Valverde'nin aldığı darbeyle yerde kaldığını ve tekerlekli sandalye ile hastaneye götürüldüğünü iddia etti. Bu olayların ardından Real Madrid akşam saatlerinde resmi açıklama yaptı.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Real Madrid, iki futbol için disiplin soruşturması başlattığını açıkladı. 

İspanyol devinin açıklamasında yer alan ifadeler:

"Real Madrid, bu sabah A takım antrenmanında yaşanan olayların ardından, oyuncularımız Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni hakkında ayrı ayrı disiplin soruşturması açmaya karar verdiğini duyurur.

Kulüp, ilgili iç prosedürler tamamlandıktan sonra her iki soruşturmanın sonuçları hakkında zamanı geldiğinde bilgi verecektir."

İSPANYOL BASININDAN FLAŞ İDDİALAR

İspanyol medyası, Real Madrid'de Tchouameni-Valverde kavgasının yanı sıra başka karışıklılar da olduğunu iddia etti. Haberlerde Rüdiger'in Carreras'a tokat attığını, Mbappe ve Vinicius'un tartıştığını, Mbappe'nin bir Real Madrid antrenörüne antrenmandan ofsayt çaldığı için ağır küfürler ettiğini, Carvajal ve Arbeloa'nın tartıştığı iddiaları yer aldı.

Bir kez daha sakatlanan Mendy'nin ise 1 sene sahalardan uzak kalacağı ve futbolu bırakabileceği iddia edildi.

Ferland Mendy'den Real Madrid'e kötü haber! İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'de sakatlanan 30 yaşındaki Fransız oyuncu Ferland Mendy'nin son durumu ortaya çıktı.
Real Madrid karıştı: 6 futbolcu, Alvaro Arbeloa ile iletişimi tamamen kesti Real Madrid'de teknik direktör Alvaro Arbeloa ile futbolcular arasındaki bağ neredeyse tamamen koptu. 6 futbolcunun, İspanyol teknik adamla tüm iletişimini kestiği iddia edildi.
Real Madrid'de skandal kavga: Yıldız futbolcu hastaneye kaldırıldı! Real Madrid'de son günlerde takım içinde kriz yaşanıyor. Yıldız futbolcular Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasındaki tartışmanın ardından kavga çıktığı ve Valverde'nin hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.