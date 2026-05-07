Büyük skandalın ardından... Real Madrid'den Valverde ve Tchouameni kararı!

Real Madrid'de büyüyen Kylian Mbappe krizini şimdilik Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde kavgası aldı. Fransız ve Uruguaylı futbolcu, bugünkü antrenmanın ardından soyunma odasında kavga etti.

İspanyol basını, Valverde'nin aldığı darbeyle yerde kaldığını ve tekerlekli sandalye ile hastaneye götürüldüğünü iddia etti. Bu olayların ardından Real Madrid akşam saatlerinde resmi açıklama yaptı.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Real Madrid, iki futbol için disiplin soruşturması başlattığını açıkladı.

İspanyol devinin açıklamasında yer alan ifadeler:

"Real Madrid, bu sabah A takım antrenmanında yaşanan olayların ardından, oyuncularımız Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni hakkında ayrı ayrı disiplin soruşturması açmaya karar verdiğini duyurur.

Kulüp, ilgili iç prosedürler tamamlandıktan sonra her iki soruşturmanın sonuçları hakkında zamanı geldiğinde bilgi verecektir."

İSPANYOL BASININDAN FLAŞ İDDİALAR

İspanyol medyası, Real Madrid'de Tchouameni-Valverde kavgasının yanı sıra başka karışıklılar da olduğunu iddia etti. Haberlerde Rüdiger'in Carreras'a tokat attığını, Mbappe ve Vinicius'un tartıştığını, Mbappe'nin bir Real Madrid antrenörüne antrenmandan ofsayt çaldığı için ağır küfürler ettiğini, Carvajal ve Arbeloa'nın tartıştığı iddiaları yer aldı.

Bir kez daha sakatlanan Mendy'nin ise 1 sene sahalardan uzak kalacağı ve futbolu bırakabileceği iddia edildi.