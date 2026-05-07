Real Madrid'de skandal kavga: Yıldız futbolcu hastaneye kaldırıldı!

Önceki sezonun ardından bu sezonu da kupasız tamamlamayacak Real Madrid'de takım içindeki sorunlar devam ediyor. Hafta sonunda El Clasico'da Barcelona'ya konuk olacak Alvaro Arbeloa'nın ekibinde takım içindeki kriz henüz çözülebilmiş değil.

ANTRENMANDA KAVGA

Marca'da yer alan habere göre, Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni soyunma odasında ciddi bir şekilde kavga etti. Sabah antrenmanında Valverde'nin Tchouameni'nin elini sıkmayı reddettiği ve sonrasında soyunma odasında ikili arasındaki gerilimin arttığı ve bu durumun kavgaya dönüştüğü belirtildi.

VALVERDE HASTANEYE KALDIRILDI

İki futbolcu arasında yaşanan arbedede Federico Valverde'de oluşan kesik nedeniyle Uruguaylı oyuncunun hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Yaşanan olayın büyüklüğü nedeniyle Real Madrid yönetiminin acil olarak toplandığı ve iki futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı kaydedildi. Real Madrid'de takım içinde ortamın son derece gergin olduğu ve oyuncular arasında bölünmeler yaşandığına dikkat çekildi.

İspanyol basınında çıkan haberlerde Real Madrid'de bu sezon daha önce antrenmanda iki futbolcunun tartışma yaşadığı belirtilmişti. LaLiga'da lider Barcelona'nın uzağında kalan, İspanya Kral Kupası'na son 32 turunda veda eden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenmişti.

TCHOUAMENI VE VALVERDE NEDEN KAVGA ETTİ?

AS Gazetesinin haberine göre Fede Valverde, Aurelien Tchouameni'yi dünkü kavgalarını basına sızdırmakla suçladı. Fransız futbolcu iddiaları reddederken, sakin bir şekilde Valverde'nin durmasını istedi. Valverde daha da ileri gidince ikilinin gerginliği kavgaya dönüştü.

Tchouameni, Valverde'ye yumruk attı. Uruguaylı futbolcu darbenin etkisiyle kafasını sert zemine vurdu ve kesikler oluştu. Valverde tekerlekli sandalyede hastaneye götürüldü.