Yayınlanma: 16.10.2023 - 17:41

Güncelleme: 16.10.2023 - 17:41

Real Madrid'deki antrenmanında sakatlanan Arda Güler'in ne zaman iyileşeceği merak edilyor. Futbolserveler Arda Güler'in Real Madrid'te çıkacağı ilk maçı heyecanla bekliyor. Peki, Arda Güler iyileşti mi? Arda Güler sahalara döndü mü? Arda Güler ne zaman maça çıkacak?

ARDA GÜLER İYİLEŞTİ Mİ?

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler, sakatlığının ardından ilk antrenmanına çıktı. Kulübün internet sitesinden Arda'nın sahadaki antrenmanda yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı. ????

Yaklaşık iki ay süren sakatlıktan çıktıktan sonra 21 Eylül'de takımla antrenmanlara başlayan ve 26 Eylül'de tekrar sakatlanan Arda, takımla antrenmanda yer almaya başladı.

ARDA GÜLER NE ZAMAN OYNAYACAK?

Uzun bir sakatlık döneminin ardından iyileşerek, takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlayan Arda Güler'in milli aranın sona ermesiyle birlikte maçlara hazır olacağı konuşuluyor.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre, Arda Güler, sakatlığını tamamen atlattı. Bu hafta oynanacak olan Sevilla maçında ilk kez Real Madrid formasını giyme ihtimali bulunuyor.