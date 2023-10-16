Lüksemburg - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Slovakya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) J Grubu 8. hafta maçında deplasmanda Lüksemburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Francesco Calzona yönetimindeki Slovakya, deplasmanda Luc Holtz'un ekibi Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek.
LÜKSEMBURG - SLOVAKYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Lüksemburg Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
LÜKSEMBURG - SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Martinez'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Slovakya, grupta oynadığı son maçta Portekiz deplasmanından 3-2'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
Lüksemburg ise deplasmanda karşılaştığı İzlanda ile 1-1 berabere kalmıştı.
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