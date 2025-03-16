Arda Güler Kadıköy'de: Milli futbolcudan eski takımına destek!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Arda Güler, Samsunspor mücadelesini takip etmek için Kadıköy'de yerini aldı.

Arda Güler Kadıköy'de: Milli futbolcudan eski takımına destek!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.03.2025 - 20:40

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u ağırladığı maçta Arda Güler de yer aldı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu, Fenerbahçe'nin sahasında oynadığı maçı tribünden takip etti.

Öte yandan Persepolis forması giyen Serdar Dursun da mücadeleyi stadyumda takip etti.


Etiketler: #arda güler #fenerbahçe #real madrid

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