Arda Güler, menajer Hasan Çetinkaya ile anlaşmasını feshetti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, menajer Hasan Çetinkaya'ya verdiği yetki belgesini noter huzurunda feshetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2023 - 11:29
Arda Güler, menajer Hasan Çetinkaya ile anlaşmasını feshetti
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Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan ve  Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. 

Sarı lacivertlilerde, Edin Dzeko gibi birçok yıldız futbolcunun adı geçerken asıl merak konusu ise genç yetenek Arda Güler'in geleceği oldu.

Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu Arda'nın menajeri Hasan Çetinkaya'ya verdiği yetki belgesini noter huzurunda feshettiğini duyurdu.

SERBEST KALMA MADDESİ GEÇERLİ

Ancak 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin hala geçerli olduğunu belirtti ve Fenerbahçe'nin Arda Güler'i bir yıl daha takımda tutarak bu maddenin kaldırılmasını hedeflediğini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Arda Güler'in annesi Serap Güler'in yaptığı bir paylaşım ise Fenerbahçe taraftarlarını tedirgin etti.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Her seçim, biz vazgeçiştir" diyerek üzgün bir emoji koyan Serap Güler, Arda'nın takımdan ayrılacağına dair yorumlara neden oldu.


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