Rıdvan Dilmen, Arda Güler için Guardiola'yı işaret etti: Talebesi olur

23 Nisan 2022 Cumartesi, 09:10

Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 yenen Fenerbahçe'nin performansını ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.

Arda Güler'in üst düzey bir yetenek olduğunu belirten Dilmen, genç yeteneğin dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencilerinden biri olabileceğini belirtti.

"ARDA, BANA DA GOL ATTIRIRDI"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Hiç top kaybetmedi Arda. Kaybetmediği toplar da basit toplar değil. 9 resmi gol attım ben toplamda. Bana da attırırdı gol. Arda Saygıner adeta. Semih Saygıner nasıl kleps çeker topa, Arda aynı onu çekiyor. Kısa atsa olmaz, uzun atsa olmaz. Öyle bir dokunuyor ki topa. Riskse risk, ne varsa oynuyor. Guardiola'nın talebelerinden biri olur. Temennimiz dünya çapında bir oyuncu olması" dedi.