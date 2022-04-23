La Liga'dan Arda Turan paylaşımı
İspanya La Liga, resmi sosyal medya hesabından Arda Turan'ı paylaştı. Paylaşımda Turan'ın Atletico Madrid'te sergilediği performans yer aldı.
İspanya futbol liginin en üst ligi olan La Liga, sosyal medya hesabından Arda Turan videosu paylaştı.
Videoda Turan'ın Atlético de Madrid formasıyla sergilediği performansı yer aldı.
İşte o paylaşım:
¡Se cumplen 10 años del primer doblete de @ArdaTuran con el @Atleti en #LaLigaSantander! ???? pic.twitter.com/Sl3Wx2Hb3C— LaLiga (@LaLiga) April 22, 2022
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