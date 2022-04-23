La Liga'dan Arda Turan paylaşımı

İspanya La Liga, resmi sosyal medya hesabından Arda Turan'ı paylaştı. Paylaşımda Turan'ın Atletico Madrid'te sergilediği performans yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2022 Cumartesi, 12:04
La Liga'dan Arda Turan paylaşımı
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İspanya futbol liginin en üst ligi olan La Liga, sosyal medya hesabından Arda Turan videosu paylaştı. 

Videoda Turan'ın Atlético de Madrid formasıyla sergilediği performansı yer aldı. 

İşte o paylaşım:


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