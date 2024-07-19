Arda Güler'den Fenerbahçe'ye yorum!

Yayınlanma: 19.07.2024 - 16:33

Güncelleme: 19.07.2024 - 16:33

Real Madrid forması giyen Arda Güler'den, Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı.

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlayan bir paylaşımda bulundu. Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin bu paylaşımına kayıtsız kalmadı. 19 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin paylaşımına sarı-lacivert kalp emojileri ile yorumda bulundu.

Arda Güler'in bu yorumu özellikle sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

Arda Güler'in o yorumu: