Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti

Yayınlanma: 07.07.2023 - 18:22

Güncelleme: 07.07.2023 - 18:22

Bir süredir transfer döneminin gözdesi haline gelen Arda Güler, bugün gerçekleştirilen imza törenin ardından Real Madrid’e resmi olarak imzayı attı.

Arda Güler, bu transferin ardından Real Madrid tarihinde forma giyen 3’üncü Türk oldu.



HAMİT VE NURİ’DEN SONRA SIRA ARDA GÜLER’DE

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid’e 6 yıllık imza atan Arda Güler, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin’den sonra kulüp tarihindeki 3’üncü Türk oyuncu oldu.

Daha önce Real Madrid’te şu an ki Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Hamit Altıntop ve Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin de forma giydi. 2011-2012 sezonunda Almanya temsilcisi Bayern Munih’ten Real Madrid’e bedelsiz transfer olan Hamit Altıntop, 12 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.

Aynı sezon Nuri Şahin ise Alman ekibi Borussia Dortmund’tan Real Madrid’e 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Madrid formasıyla 10 maçta görev yapan Nuri Şahin, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Öte yandan Hamit Altıntop ve Nuri Şahin, 2011-2012 sezonunu İspanya Kral Kupası şampiyonu olarak tamamladı.



BU SENE LA LİGA’DA 4 TÜRK OYUNCU GÖREV YAPACAK



2023-2024 sezonunda İspanya LaLiga ekiplerinin kadrolarında 4 Türk oyuncu yer alacak. Getafe forması giyen Enes Ünal, Valencia forması giyen Cenk Özkaçar, Atletico Madrid’e transfer olan Çağlar Söyüncü ve Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler yeni sezonda LaLiga’da mücadele edecek.