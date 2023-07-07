Mustafa Kaplan: 'Arda Güler’i ilk görüşte fark ettim'

Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Real Madrid’e transfer olan Arda Güler’in yeteneğini Gençlerbirliği’nde görev yaptığı dönemde ilk görüşte fark ettiğini ifade etti.

İHA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 17:23
Mustafa Kaplan: 'Arda Güler’i ilk görüşte fark ettim'
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Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, İspanyol devi Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Mustafa Kaplan

Gençlerbirliği’nde çalıştığı dönemde Arda Güler’in altyapıya kazandırıldığını ifade eden Kaplan, şu sözleri kaydetti:

"Onu ilk seyrettiğimde müthiş yeteneğini fark ettim. Arda’yı o dönem yetenekli futbolcular grubuna aldık ve İlker hocamıza teslim ettik. A takımda maç kazandığımız zaman ben ve rahmetli oyuncu kardeşimiz Ahmet Çalık ve şu anda Fenerbahçe’de forma giyen İrfan Can Kahveci o gruba prim veriyor, o gençlerimizi motive ediyorduk. Dönemin başkanı Murat Cavcav Bey'e ‘Arda’yı satmayın, mutlaka profesyonel yapın’ dedim. Ankaragücü’ne gittim, o esnada Arda satıldı. Real Madrid’e transferine çok sevindim. Bence özel yeteneği ile Arda İspanya’da da başarılı olacaktır."


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