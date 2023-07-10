Arda Güler, Real Madrid'in sosyal medya rekorlarını altüst etti

Yayınlanma: 10.07.2023 - 15:20

Güncelleme: 10.07.2023 - 15:59

La Liga ekibi Real Madrid, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler için sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullandı.

Transferin duyurulmasının ardından kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar rekor etkileşim ve takipçi kazanımı ile neticelendi. Web monitoring şirketi Teleskop APP'in yaptığı sosyal medya ölçümlemesinde Arda için yapılan 75 paylaşımın yaklaşık 500 milyon görüntülenmeye ulaştığını rapor etti.

323,4 MİLYON GÖRÜNTÜLENME

6 Temmuz - 8 Temmuz 2023 tarihleri arasında Real Madrid C.F.'nin Arda Güler'in transferinin ardına sosyal medya hesabı Twitter'dan 31 gönderi paylaşıldı.

İspanyol devi önce Türkçe "Yükleniyor" paylaşımı ile taraftarını heyecanlandırdı. Kulübün sonraki paylaşımlarında transferi ve detaylarını açıkladı. Arda Güler'in formalı fotoğrafları ile yapılan paylaşımlar 'WelcomeArda' hashtagiyle büyük ilgi uyandırdı.

Transferin ilk gününden itibaren Arda için yapılan paylaşımlar neticesinde 4.863.084 beğeni, 352.086 retweet ve 53.252 yorum alındı.

Atılan tweetlerdeki videolar 10.678.377 kez görüntülendi. Atılan tweetlerin görüntülenmesi ise 323,4 milyonu aştı.

EN ÇOK ETKİLEŞİM ALAN GÖNDERİ

Arda Güler'in transferi dolayısı ile #WelcomeArda hashtagiyle paylaşılan tweet 767.172 beğeni, 84.585 RT ve 12.026 yorum ile 864 bini aşkın etkileşim ile en çok etkileşim alan gönderi oldu.

Yapılan paylaşım 68,1 milyon görüntülenme ile rekor kırdı. Arda Güler'in sosyal medya hesabının etiketlenerek yapılan #WelcomeArda paylaşımı 413.336 beğeni, 42.059 RT, 5.091 yorum ile 460 binin üzerinde etkileşim aldı. Yapılan paylaşım 39,9 milyon görüntülenme rakamına ulaştı.

Arda'nın transferinin için atılan ilk 'Yükleniyor...' paylaşımı ise 319.172 beğeni, 28.148 RT, 7.929 yorum ile 355 bini aşkın etkileşim aldı. Yapılan paylaşım 23,5 milyon görüntülenme rakamına ulaştı.

YORUM REKORU KIRILDI

Real Madrid Arda için sosyal medya hesabı Instagram'dan 22 gönderi paylaşıldı.

Bu gönderilerin 7'si reel olarak paylaşıldı. Bu paylaşımlar 104 milyonu aşkın bir izlenme oranına erişti. Yapılan paylaşımlar 37.274.742 beğeni, 237.161 yorum alarak bir rekora ulaştı.

Arda Güler'in transferi dolayısı ile yapılan paylaşımlar 37.511.903 milyonu aşan etkileşim alarak bu dönemin en çok etkileşim alan gönderisi oldu.

Arda Güleri'in transferi için yapılan @10ardaguler #WelcomeArda paylaşımı 3.84 milyona yakın etkileşim aldı.

2.5 MİLYON KEZ İZLENDİ

6 Temmuz - 8 Temmuz 2023 tarihleri arasında Real Madrid C.F.'nin sosyal medya hesabı Facebook'tan 15 gönderi paylaşıldı. Bu paylaşımlar 3.210.401 beğeni, 89.152 yorum ve 74.669 paylaşım aldı. Paylaşımlardaki videolar 2.484.889 kez izlendi.

Real Madrid kulübünün bu mecrada yaptığı Arda paylaşımı 688 bini aşkın etkileşim ile en çok etkileşim alan gönderi oldu. Kulüp başkanı ile birlikte yapılan paylaşım ise 318 bini aşan rakama ulaştı.

Madrid C.F.'nin sosyal medya hesabı Youtube'da ise 7 video paylaşıldı. Paylaşılan videolar 196.347 beğeni, 7.423 yorum ve 2.696.807 izlenme oranlarına ulaştı.