Arda Güler ve Beknaz Almazbekov, Guardian'ın listesinde yer aldı

28 Eylül 2022 Çarşamba, 14:44

Fenerbahçe ve Galatasaray'da geleceğin yıldızları arasında gösterilen 2005 doğumlu Arda Güler ve Beknaz Almazbekov, dünyanın gelecek vadeden yıldız adayları arasında yer aldı.

TÜRKİYE'DEN İKİ İSİM VAR!

İngiltere'nin ünlü yayın organı Guardian geleceğin 60 yıldız adayını belirledi. Listede Barcelona, Bayern Munih, Sporting, Ajax, Milan, Borussia Dortmund, Benfica, Real Madrid ve Juventus'tan genç oyuncular yer alırkan Türkiye'den bu listeye Fenerbahçeli Arda Güler ve Galatasaraylı Beknaz Almazbekov dahil edildi.

ARDA İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER KULLANILDI

Listede oyuncular için ayrıca spor yazarlarından görüşler alındı. İngiltere'de yaşayan spor yazarı Emre Sarıgül, Arda Güler için "Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı'nın gelecekteki 10 numarası. Kısa süre içinde büyük bir transfer yapmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

'BEKNAZ ÖLÜMCÜL VURUŞLAR YAPIYOR'

17 yaşındaki Beknaz ile ilgili görüşlerine başvurulan İngiliz spor yazarı John Duerden "Galatasaray'da A Takım'a yükselen oyuncu sağ taraftan özellikle ölümcül vuruşlar yapıyor. Beknaz'ın gelişimi ülkesinin milli takımı tarafından da yakından takip ediliyor" görüşünü bildirdi.

ÜMİT MİLLİ KENAN YILDIZ DA LİSTEDE YER ALDI

Ümit Milli Takım forması giyen ve Juventus'da oynayan Kenan Yıldız da İngilizler tarafından listeye alındı. 17 yaşındaki Kenan sezon başında Bayern Munih'le sözleşmesi sona erdikten sonra Juventus'a transfer olmuştu.