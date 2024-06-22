Arda Güler, Yunus Akgün, Mert Günok... Vincenzo Montella'dan kadro açıklaması!
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz maçı öncesi konuştu. İtalyan hoca, Portekiz maçı kadro seçimi hakkında görüşlerini aktardı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında karşılaşacağımız Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Montella ilk 11 ile ilgili olarak, "Programımızın doğrultusunda devam ediyoruz. Futbolcularımızı korumak için bu değişiklikleri yapmalıyız" dedi.
"ARDA'YI KORUDUK"
Arda Güler'in yorgunluğu olduğunu dile getiren Montella, "Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik. Tüm kalbimle umuyorum ki ona ihtiyacımız olmaz ikinci yarıda da" ifadelerini kullandı.
Montella, Yunus Akgün'ü tercih etmesiyle ilgili, "Yunus'u koymamız çok doğal şu anda. Oradaki, kanattaki futbolcular en çok efor sarf eden futbolcular. O yüzden Yunus'u tercih ettik bugün" yorumunu yaptı.
"MERT'İN PROBLEMİ İLE KARŞILAŞTIK"
Kazanmak istediklerini söyleyen İtalyan hoca, "Biz kendi maçımızı oynayacağız. Programımız değişmedi. Kazanmaya çalışacağız. Kazanmak için sahadayız" dedi.
Vincenzo Montella, Mert Günok'un sakatlığıyla da ilgili konuşarak, "Sabah uyanınca Mert'in problemi ile karşılaştık. Bugün bize yardımcı olamayacak. Diğer kalecilerimizle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- Milli takımda inanılmaz hata!
- A Milli Futbol Takımı'na kötü haber!
- Fatih Terim'den Arda Güler sözleri!
- Quaresma'dan Beşiktaş'a çağrı!
- Montella'dan kadro açıklaması!
- Volkan Demirel EURO 2032 hayalini açıkladı!
- Hamburg'da puanlar paylaşıldı!
- Dortmund'da ikinci yarı başladı!
- Paul Onuachu kimdir? Paul Onuachu kaç yaşında, nereli?
- Real Madrid'in eski yıldızı TFF 1. Lig ekibinde!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü peynir markası marketlerden kaldırıldı
- 15 yaşındaki kızını tehdit ederek ilişkiye girdi
- 'Biz gazetecilik yaptıkça zıplayacaklar'
- ‘Bunlar zengin eşkıya’
- SGK uzmanı Erdursun: ‘Moralinizi bozmak istemem ancak…’
- Montella'dan Arda Güler açıklaması!
- ‘İmamoğlu veya Yavaş olsaydı…’
- MHP'lilerden Özel'e 'Pınarbaşı' çıkışı
- Kredi faizleri uçunca yurttaş çareyi böyle bulacak
- CHP'li Bahadır'ın sağlık durumunda yeni gelişme