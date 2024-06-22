Arda Güler, Yunus Akgün, Mert Günok... Vincenzo Montella'dan kadro açıklaması!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz maçı öncesi konuştu. İtalyan hoca, Portekiz maçı kadro seçimi hakkında görüşlerini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2024 - 18:27
Arda Güler, Yunus Akgün, Mert Günok... Vincenzo Montella'dan kadro açıklaması!
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında karşılaşacağımız Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Montella ilk 11 ile ilgili olarak, "Programımızın doğrultusunda devam ediyoruz. Futbolcularımızı korumak için bu değişiklikleri yapmalıyız" dedi.

"ARDA'YI KORUDUK"

Arda Güler'in yorgunluğu olduğunu dile getiren Montella, "Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik. Tüm kalbimle umuyorum ki ona ihtiyacımız olmaz ikinci yarıda da" ifadelerini kullandı.

Montella, Yunus Akgün'ü tercih etmesiyle ilgili, "Yunus'u koymamız çok doğal şu anda. Oradaki, kanattaki futbolcular en çok efor sarf eden futbolcular. O yüzden Yunus'u tercih ettik bugün" yorumunu yaptı.

"MERT'İN PROBLEMİ İLE KARŞILAŞTIK"

Kazanmak istediklerini söyleyen İtalyan hoca, "Biz kendi maçımızı oynayacağız. Programımız değişmedi. Kazanmaya çalışacağız. Kazanmak için sahadayız" dedi. 

Vincenzo Montella, Mert Günok'un sakatlığıyla da ilgili konuşarak, "Sabah uyanınca Mert'in problemi ile karşılaştık. Bugün bize yardımcı olamayacak. Diğer kalecilerimizle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.


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