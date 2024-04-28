Barcelona'dan Arda Güler'e büyük övgü: 'Bu çocuk bir dahi'

Yayınlanma: 28.04.2024 - 12:16

Güncelleme: 28.04.2024 - 12:16

Real Madrid'in, Real Sociedad ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve takımının tek golünü atan Arda Güler, İspanya'da gündem oldu.

İspanya merkezli Defansa Central'de yer alan habere göre, genç yıldızı sezon başında isteyen Barcelona, Arda'nın Real Sociedad karşısındaki performansına kayıtsız kalmadı.

"BU ÇOCUK BİR DAHİ"

Barcelona'nın Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in, Arda'nın Real Sociedad maçındaki performansı sonrası, "Bu çocuk bir dahi, bizimle olmaması çok yazık" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Xavi Hernandez

Öte yandan haberde, Carlo Ancelotti'nin, Real Sociedad maçında sarı kart gören Arda'yı bu konuda uyardığı belirtildi.

ANCELOTTİ'DEN ARDA'YA UYARI

İtalyan teknik direktörün, "Bir daha itiraz etme. Bunu yapma. Henüz daha çok gençsin, bu yüzden sarı kart görme. Atılabilirsin" dediği vurgulandı.

Real Sociedad karşılaşmasında takımının tek golünü atan Arda Güler, 68. dakikada oyundan çıkmıştı.

Real Madrid'de bu sezon toplamda toplam 8 maçta 166 dakika süre bulan Arda Güler, 2 kez gol sevinci yaşadı.