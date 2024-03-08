Arda Güler'den Fenerbahçeli futbolculara yorum!
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Arda Güler, Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve İsmail Yüksek'in Union Saint-Gilloise karşılaşması sonrası paylaşımlarına yorum yaptı.
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise karşısında aldığı galibiyete kayıtsız kalmadı.
Milli futbolcu, Michy Batshuayi ve İsmail Yüksek'in maç sonu paylaşımlarına yorum yaptı.
'HEDEFLERE DOĞRU ADIM ADIM'
Batshuayi, Union Saint-Gilloise karşısında alınan galibiyetin ardından, "Evimdeymiş gibi hissediyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı. Arda Güler, bu paylaşıma, Batshuayi ile özdeşleşen yarasa emojisi ile yorum yaptı.
Arda Güler, İsmail Yüksek'in, "Hedeflere doğru adım adım" paylaşımına ise, "Ahtapot" yazdı.
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