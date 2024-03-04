Arda Güler'den Galatasaray paylaşımlarına beğeni!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den sonra kariyerine Avrupa devi Real Madrid'de devam eden Arda Güler, Galatasaraylı futbolcuların derbi paylaşımlarını beğendi.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Beşiktaş - Galatsaray derbisinin ardından sosyal medyada konuşulan hareketin altına imza attı.
Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi Arda Güler, Galatasaraylı futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın derbi galibiyetiyle ilgili paylaşımlarını beğendi.
BEĞENİLERİ KALDIRDI
Arda Güler'in Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımlarını beğenmesi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Tepkilerin ardından Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımlardaki beğenilerini kaldırdı.
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